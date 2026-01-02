에스엠코어, 92억 규모 용인클러스터 원자재 창고 구축 수주

에스엠코어 에스엠코어 007820 | 코스닥 증권정보 현재가 4,595 전일대비 205 등락률 +4.67% 거래량 591,841 전일가 4,390 2026.01.02 13:04 기준 관련기사 [특징주]에스엠코어, 300억 규모 자동공장 공급 계약 소식에 강세[특징주]에스엠코어, 2035년 이차전지 시장 815조…SK그룹 협업 '미래 핵심동력'에스엠코어, 30억 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 전 종목 시세 보기 close 는 2일 SK하이닉스로부터 91억6500만원 규모 용인클러스터 원자재 창고 구축을 수주했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 5.61%다. 계약 기간은 오는 10월30일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



