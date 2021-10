티몬, '단하루' 신규 프로모션 신설…24시간 득템 기회

하루 동안 상품의 구매 효율성·집중도 높여

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 특별한 혜택의 상품을 24시간 동안만 판매하는 정기 프로모션 '단하루'를 신설했다고 1일 밝혔다.

티몬은 고객들의 쇼핑 경험 재미를 높이고 다양한 특가 상품의 집중도를 향상 시키기 위해 '단하루' 프로모션을 마련했다. 이날부터 운영되는 단하루 매장은 고객 인지도와 선호도가 높은 브랜드 상품, 인기 상품을 하루 동안만 특별한 혜택으로 선보이는 것이 특징이다. 매일 자정 오픈해 오후 23시 59분이 지나면 종료된다.

티몬은 기존에 강점을 보이던 '10분어택' 등 시간 한정 콘셉트 프로모션의 노하우를 활용해, 다양한 카테고리 품목의 인기 상품을 좀 더 집중적으로 소개해 고객들이 효율적으로 특가 상품을 찾고 구매할 수 있도록 하겠다고 설명했다. 이를 바탕으로 재방문율을 높이고 신규 고객들에게는 새로운 경험을 확대해 고객 유입을 늘린다는 계획이다.

전구경 티몬 큐레이션세일즈실 실장은 "단하루 프로모션을 통해 고객들이 매일 매일 새로운 상품을 아주 특별한 가격이나 혜택으로 구매하는 쇼핑의 재미를 경험하고, 항상 기대감을 안고 티몬에 방문하게 할 계획"이라며 "그 어떤 정기 프로모션보다 폭넓은 카테고리의 상품들을 단하루를 통해 만나볼 수 있을 것"이라고 말했다.

