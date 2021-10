소유·운영 따로 놀던 아르피나 운영권 부산도시공사로 환원 … 공공기관 혁신 모범사례

유스호스텔 운영권, 부산관광공사 → 부산도시공사



소유권·운영권 분리 따른 행정비효율 해소·적자 완화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산유스호스텔 아르피나 운영권이 1일부터 부산도시공사로 돌아간다.

2004년 7월 개관한 아르피나는 도시공사에서 건립해 운영하다 2013년 1월 관광공사가 설립되면서 운영권이 이관됐다.

아르피나 소유권도 운영권과 함께 도시공사로 이관하려 했지만, 부산시의 대체자산 확보 어려움과 막대한 국세 부담으로 소유권은 도시공사가 그대로 가진 채 운영권만 이관되는 기형적인 형태로 지내왔다.

코로나19 사태로 관광업계가 침체하면서 아르피나 운영 적자가 누적돼 관광공사에 재정적 어려움이 가중됐다.

부산시는 지난해 6월 관광공사 경영 부담 완화를 위해 ‘아르피나 운영권 환원’ 방침을 정하고, 운영권 환원을 위해 대책을 협의해왔다.

관광공사와 도시공사의 노사 대표자와 총 16회에 걸친 실무협의회를 통해 고용 승계와 사업 이관 방식에 대해 협의하고 사업 이관 안을 마련했다.

올해 6월 양 공사의 설치조례 개정안이 각각 시의회를 통과하면서 아르피나 운영권의 도시공사 환원이 최종 확정됐다.

박형준 부산시장은 “코로나19로 어려운 재정여건 속에서 장기간 표류해 온 부산유스호스텔 아르피나 운영권 환원에 뜻을 모아준 시의회와 양 기관 노사 관계자에 깊이 감사드린다”며, “아르피나를 재정비해 부산시 공공기관 혁신의 모범사례가 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

