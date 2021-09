제네시스 전 차종, 美 IIHS 충돌평가서 최고 안전 등급

美 첫 진출 GV70·더 뉴 G70 모두 TSP+ 획득

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드는 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 안전성 평가에서 자사의 전 차종이 최고 안전 등급인 '톱 세이프티 픽 플러스(Top Safety Pick Plus·TSP+)'를 획득했다고 1일 밝혔다.

이번 평가엔 미국 시장에 첫 진출한 GV70, 더 뉴 G70이 포함됐으며 모두 최고 등급을 받았다. 이로써 제네시스 브랜드 전 라인업이 '최고 안전한 차' 등급을 기록하는 성과를 달성했다.

미국 IIHS의 안전성 평가는 전 세계에서 가장 까다로운 기준을 적용하는 평가로 GV70과 더 뉴 G70 모두 6개 충돌 테스트에서 가장 높은 '훌륭함(good)' 등급을 받았다. 차량 대 차량 및 차량 대 보행자 전방 충돌 예방 테스트에서도 나란히 '탁월함(superior)'과 '우수함(advanced)' 평가를, 헤드램프 테스트에선 두 차종 모두 훌륭함 등급을 받았다.

한편 제네시스는 미국에 진출한 첫 해인 2016년 G80을 시작으로 매해 미국에 출시하는 새 모델 모두 TSP+ 등급을 달성했다. 특히 2019년부턴 미국에서 판매중인 제네시스 세단 라인업 전 차종이 TSP+ 등급을 받아 올해로 3년 연속 전 라인업이 안전한 차에 선정됐다. 브랜드 최초 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델인 GV80 역시 미국 시장 데뷔 이후 첫 평가에서 TSP+ 등급을 받았다.

제네시스 관계자는 "전 차종 최고 등급 획득은 안전에 대한 브랜드의 확고한 집념을 보여준다"면서 "앞으로도 고객의 안전을 최우선으로 어떤 것도 타협하지 않을 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr