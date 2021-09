"미래 수소사회 청사진을 엿보세요"…창원시, '수소빌리티 로드쇼 전시장' 개장

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시청 앞 창원광장에 설치된 '수소모빌리티 로드쇼(Hydrogenwave in Changwon)' 전시장이 30일 개장했다.

이번 행사는 미래의 수소사회를 이끌어 갈 첨단 수소모빌리티를 시민들에게 선보이기 위해 창원시와 현대자동차 그룹이 공동으로 마련했다.

전시장에서는 육상 뿐만 아니라 철도·해양·항공 분야 수소모빌리티의 핵심부품인 선박·철도용 차세대 연료전지, 연료전지 기반 전기충전시스템, 연료전지와 구동모터를 모듈화한 구동시스템 등을 전시해, 다가올 수소사회의 이동수단의 청사진을 선보였다.

이날 허성무 시장, 민주당 송영길 대표 및 국회의원, 유원하 현대차 국내사업본부장 등이 방문했으며, 견학과 함께 관내 소재한 현대로템에서 개발한 수소트램의 개발사항과 정부의 수소트램실증사업 등을 안내받고, 향후 국회 차원의 지원 방안을 논의했다.

이어 허 시장과 송 대표는 수소에너지 순환시스템 실증단지를 방문해 시가 세계 최초로 조성한 수소실증단지에 구축된 국내 1호 수소생산기지, 국내 기술로 제작된 국산 수소버스용 충전설비 등을 살폈다.

허 시장은 "이번에 선보인 첨단 수소모빌리티의 핵심기술 개발에 관내 많은 기업이 참여할 수 있도록 정책적으로 지원하겠다"며 "수소 기반 미래 기술발전이 창원 경제의 미래 성장 동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

