이재명 "윤석열, 정치개입 등 희대의 검찰 쿠데타 시도 확인" 개탄

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 유력 대선 후보인 이재명 경기도지사가 윤석열 국민의힘 후보가 검찰총장 재직 시 정치개입, 보복수사, 정치공작을 벌인 희대의 검찰 쿠데타를 시도한 게 확인됐다며 '헌법파괴 국기문란 중대범죄'라고 비판했다.

이 지사는 30일 페이스북에 올린 '속속 드러나는 진실.. '윤석열 구하기' 공작은 성공할 수 없습니다'라는 글을 통해 "검찰이 '(윤석열 전 검찰총장의)고발 사주' 의혹과 관련해서 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관이 사건에 관여한 사실을 확인했다는 보도가 나왔다"며 개탄했다.

이어 "얼마 전에는 윤석열(후보가) 검찰총장 재직 시절인 지난해 3월 대검찰청이 이른바 '총장 장모 변호 문건'을 생산한 것으로 드러났다"고 덧붙였다.

이 지사는 "(이것이)사실이라면 검찰총장이 검찰권력을 사유화했다는 것이고, 검찰이 정치개입, 보복수사, 정치공작을 벌인 희대의 검찰 쿠데타 시도가 확인된 것"이라며 "절대로 묵인해서는 안 될 헌법파괴 국기문란 중대범죄"라고 주장했다.

특히 "이쯤 되면 윤석열 후보가 (이에 대해 어떤식으로든)공식적으로 입장을 밝혀야 한다"며 "검찰총장의 눈과 귀가 되는 대검 수사정보정책관은 (윤석열 후보의)최 측근 친위인사가 맡아온 자리로 알려져 있고, 본인(윤석열)도 부인하지 못할 것"이라고 덧붙였다.

이 지사는 아울러 "최측근(손준성)과 같은 시기 같은 공간에서 업무를 했는데, 이러한 일이 진행된 것을 정말 몰랐고, 해당 건과 관련해 단 한 번의 보고도 받은 적 없습니까"라고 반문한 뒤 "손준성 검사의 개입이 확인된 지금상황에 대한 (윤석열 후보의)입장은 무엇이냐"고 압박했다.

그는 그러면서 "이에 대한 공식적인 입장표명을 요구한다"며 "조선일보를 위시한 보수언론과 국민의힘이 왜 '이재명 죽이기'에 열을 올리는 지가 속속 드러나고 있는데, 바로 궁지에 몰린 윤석열 후보를 구하기 위해 이재명을 공격하고 있다고 보는 게 합리적인 추론"이라고 분석했다.

이 지사는 하지만 "국민들은 이미 사안의 본질을 꿰뚫어보고 계시다"며 "아무리 물 타기를 하려 해도 검찰과 야당이 유착한 청부고발사건의 본질은 가려지지 않고, 어물쩍 넘어갈 사안도 아니다. 철저한 수사로 몸통과 배후를 명확하게 밝히고, 합당한 처벌을 해야 한다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr