DB금융투자, 해외주식 서비스 오픈 기념 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 해외주식 서비스 오픈을 기념해 오는 12월 31일까지 거래 신청만 해도 커피 쿠폰을 지급 하는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

먼저 DB금융투자 고객 중 해외주식 거래 신청을 하면 누구나 커피 기프티콘을 받을 수 있다. 이벤트 기간 중 해외주식 10만원 이상 첫 거래 시 기프티콘을 추가로 준다. 또 해당 서비스 신청 고객을 대상으로 연말까지 미국(나스닥, 뉴욕, 아멕스) 주식 실시간 시세를 무료로 제공하며 최대 85% 환율우대도 함께 제공한다.

함께 진행되는 ‘주식이관 이벤트’는 1000만원 이상 주식을 DB금융투자로 이관 후 1000만원 이상 매매한 해외주식 이관 고객에게 최대 50만원의 현금 리워드를 지급한다. 해외주식 이관 시 함께 이관한 국내주식 또한 이관금액에 포함해 혜택을 제공할 예정이다.

최근 오픈한 해외주식 서비스는 원화를 비롯해 여러 외화를 통합 관리하는 통합증거금 서비스를 도입했다. 고객이 어떤 국가의 해외주식을 거래하더라도 별도 환전 없이 바로 주문이 가능한 점이 특징이다. 결제일에 자동으로 환전해 보다 간편하게 거래가 가능하다. 예약주문의 경우 5가지 주문시점 옵션을 제공해 투자자들이 거래 전략에 따라 활용할 수 있도록 했다. 미국시장의 경우 정규장 이전 17시부터, 정규장 이후에는 7시까지 거래시간을 확대 제공하고 있어 투자자들이 시장변동에 대응하는데도 유리하다.

