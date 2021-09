순천시, 민간 세계수석박물관·예술의 성에서 현장간부회의 개최

허석 순천시장, 민간 우수 개방정원과 2023정원박람회 간 유기적 연계 주문

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 30일 순천시 개방정원으로 등록된 미림수목원과 예술의 성에서 현장 간부회의를 개최했다.

이날 현장 간부회의는 허석 순천시장과 30여 명의 순천시 간부공무원이 참여한 가운데 2023정원박람회와 민간의 우수 개방정원을 연계한 코스 및 관광상품 개발 방안 등을 논의했다.

각종 조경수와 조경석을 활용한 테마정원과 낭만적인 야외 가든 웨딩홀로 전국적인 사랑을 받았던 상사면 옥곡리의 구)미림수목원에 자리 잡은 세계수석박물관은, 현재 박병선 관장이 인수해 세계 각국에서 수집한 8000여 점의 수석을 테마별로 전시하게 되며, 정원과 어울리는 세계수석박물관으로 탈바꿈해 오는 12월 개장할 예정이다.

수석박물관에서 차로 10분 거리, 상사면 용암리에 소재한 예술의 성은 민간 정원이자 예술테마파크의 대표적인 한 사례이다.

약 1만5000여㎡ 부지에 미술품과 유리공예, 도자기, 다양한 분재 등이 전시되어 있다.

오는 10월 준공을 앞두고 전라남도 민간 정원을 신청한 상태다.

상사면의 문화예술기반단지 조성이 완료되고 나면 순천의 문화관광 인프라는 한층 더 확대될 것으로 보인다.

문화적·역사적 가치가 높은 작품들이 풍부하게 전시된 데다, 박람회장과도 가까워 전국적으로 많은 관광객 유입이 예상된다.

현장을 둘러본 후 허석 시장은 “이번 박람회의 핵심은 순천시 전역을 박람회장으로 확대하는 것”이라면서 “오늘 찾은 상사면의 두 정원처럼 민간에서 조성한 우수 정원과 시설을 발굴하여 박람회와 연계·활용할 수 있도록 해야 한다”고 주문했다.

또한, “민간인이 자발적으로 수백억을 투자하여 대규모 정원예술단지를 조성한다는 것은 남다른 열정과 목표의식이 바탕이 된 끊임없는 도전 정신의 놀라운 결과물”이라면서 “법적 테두리 내에서 적극적인 행정 지원과 협조를 아끼지 말라”고 관계부서에 당부했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr