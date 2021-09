현대리바트-삼성전자, 가구·가전 결합 상품 개발한다…MOU 체결

[아시아경제 김보경 기자] 현대리바트 현대리바트 079430 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 250 등락률 +1.49% 거래량 70,916 전일가 16,800 2021.09.30 11:10 장중(20분지연) 관련기사 현대리바트, 파격 색상 가구 선보인다…"디자인 경쟁력 높일 것" 현대백화점그룹-산림청, 10만평 규모 '탄소중립의 숲' 조성한다[e공시 눈에띄네]코스피-9일 close 가 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,299,668 전일가 74,100 2021.09.30 11:10 장중(20분지연) 관련기사 美 압박 이어 EU 러브콜…韓 반도체 패권전쟁 속 기회일까, 위기일까[단독]반도체 투자 유치 위해 방한한 EU 집행위원…삼성·SK하이닉스 만난다장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close 와 공동사업 추진을 위한 파트너십을 맺었다. 가구, 인테리어와 가전업계를 대표하는 양사가 힘을 합쳐 차별화된 주거환경 솔루션을 선보인다는 계획이다.

30일 현대리바트는 삼성전자와 공동사업 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약에는 윤기철 현대리바트 사장과 강봉구 삼성전자 부사장(한국총괄) 등이 참석했다.

양사는 △제품 공동개발 △공동 판촉 △B2B 사업 협력 등 상호간 사업 발전을 위한 다양한 공동사업을 추진할 예정이다.

우선 제품 공동개발에 나선다. 가구 및 인테리어와 가전이 결합된 프리미엄급 제품을 공동개발해 고객에게 공간 활용성을 높이고 새로운 라이프스타일을 제안한다는 방침이다. 나아가 스마트 솔루션 기술을 접목하는 등 차별화된 제품 개발을 위한 협력 방안을 모색한다.

또한 양사는 신혼부부나 신규 주택 입주 등 소비자의 라이프 패턴을 고려한 맞춤형 가구·가전 패키지 상품을 개발하고 공동 판촉에 나설 계획이다.

B2B(기업 간 거래) 시장 공략에도 함께 나서기로 했다. 현대리바트의 가구와 삼성전자의 가전이 결합된 새로운 빌트인 제품을 공동개발하고, 수주활동에도 협업을 추진하는 등 적극 협력하기로 했다.

현대리바트 관계자는 "글로벌 리딩기업 삼성전자와 함께 고객에게 차별화된 제품과 혁신적인 주거환경 솔루션을 선보여 새로운 주거 트렌드를 창출하고 발전시키는데 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

