▲이경석(향년 85세)씨 별세, 이동영(하나금융투자 ESG본부장)·동화(아우라네트웍 이사) 부친상 = 30일, 건국대학병원 장례식장 102호실, 발인 10월2일 오전 7시, 장지 시안가족추모공원.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr