"에어팟프로 쏜다…새벽배송 서비스도" SKT, 내일부터 아이폰13 예약판매

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 10월 1일부터 일주일 간 T월드 매장과 공식 온라인몰 T다이렉트샵에서 아이폰13 시리즈 예약 판매에 돌입한다고 30일 밝혔다.

아이폰13 시리즈는 ▲아이폰13(6.1인치) ▲아이폰13 미니(5.4인치) ▲아이폰13 프로(6.1인치) ▲아이폰13 프로맥스(6.7인치) 등 4종으로 구성됐다. 전작과 비교해 외관상 변화가 크진 않지만 CPU 처리 성능을 최대 50% 개선한 ‘A15 바이오닉’ 칩을 탑재해 성능을 개선한 것이 특징이다. 국내 출고가는 저장용량에 따라 ▲아이폰13 미니 95만원 ▲아이폰13 109만원 ▲아이폰13 프로 135만원 ▲아이폰13 프로 맥스 149만원부터 시작한다. 공식 출시일은 8일이다.

◆ ‘우주패스’ 가입고객 1313명 대상 이벤트도

SK텔레콤은 아이폰 13 시리즈 예약 판매를 시작하며 애플 액세서리 활용율이 높은 아이폰 고객들을 위한 차별화된 혜택을 준비했다.

11월 30일까지 5GX플래티넘 요금제로 신규 약정 가입해 아이폰13 시리즈를 구매한 고객에게 블루투스 무선 이어폰 에어팟 프로와 맥세이프 듀오 충전기를 무료로 제공한다. 5GX 플래티넘 프로모션으로 신규 또는 재약정한 고객이 블루투스 무선 이어폰 에어팟 프로와 맥세이프 듀오 충전기를 할부로 구매하면, SK텔레콤이 해당 할부금을 전액 할인을 제공한다. 향후 에어팟 프로와 맥세이프 듀오 외에도 다른 애플 액세서리 또는 디바이스를 선택할 수 있도록 혜택을 추가할 계획이다.

SK텔레콤 구독 서비스 ‘T우주’와 연계된 이벤트도 풍성하다. SK텔레콤은 아이폰13 시리즈 출시에 맞춰 11번가에서 ‘아이폰13 정품 액세서리 기획전’을 열고, 10월 31일까지 구독 패키지 상품 ‘우주패스’에 가입한 고객들에게 선착순으로 아이폰 액세서리 1만원 할인권을 제공할 예정이다. 또한 10월 8일부터 31일까지 ‘우주패스’ 가입 고객 대상 경품 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에 ‘우주패스’에 가입한 고객 중 1313명은 추첨을 통해 ▲삼성 비스포크 큐브 냉장고 ▲배스킨라빈스 블록팩 등을 받을 수 있다.

◆새벽배송, 당일 택배 서비스도

SK텔레콤은 공식 온라인몰 T다이렉트샵을 통해 고객들이 간편하게 아이폰13 시리즈를 예약하고 가장 빠른 날짜에 단말을 받아볼 수 있도록 준비했다. T다이렉트샵에 성명, 모델명, 전화번호 등 기본정보 입력만으로 예약이 가능한 간편 예약페이지를 준비해 고객들의 편리한 예약을 도울 예정이다.

아울러 예약 판매 기간 중 T다이렉트샵에서 아이폰13 1차 사전예약 고객 전원이 출시일인 8일 단말을 받아볼 수 있도록 새벽 배송·당일 택배 서비스를 준비했다.

SK텔레콤은 예약 판매를 시작하는 10월 1일부터 14일까지 T다이렉트샵에서 아이폰13 시리즈를 구매?개통한 고객을 대상으로 ‘애플 정품 액세서리 할인 쿠폰’ 추첨 이벤트도 진행한다. 구매 고객들은 이벤트를 통해 10만원(200명), 5만원(300명), 3만원(500명) 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 해당 쿠폰으로 T다이렉트샵에서 판매하는 에어팟 프로, 애플 정품 케이스, 맥세이프 충전기, 에어태그 등을 구매할 수 있다.

T다이렉트샵에서 ‘티다 롯데카드’를 발급받아 아이폰13 시리즈를 구매한 고객에게도 특별한 혜택이 제공된다. 해당 고객에게 실적에 따라 최대 요금할인 57만 6000원, 캐시백 13만원 등 2년간 총 70만 6000원의 할인 혜택을 제공할 예정이다.

◆모베러웍스와 콜라보레이션 캠페인

SK텔레콤은 자사의 1020 전용 브랜드 ‘0’과 MZ세대에게 각광 받는 브랜드 모베러웍스의 콜라보를 통해 아이폰 13 시리즈 구매 고객을 위한 특별한 캠페인 ‘0 X 모베러웍스’를 진행한다. 캠페인을 통해 ‘For Your iPhone13 ( 이하 FYi)’을 모토로 다양한 브랜디드 콘텐츠를 선보이고 이벤트를 실시할 예정이다.

두 회사는 10월 8일 출시일부터 11월 4일까지 아이폰13 시리즈 구매 고객을 대상으로 ▲아이맥(2명) ▲맥북에어(3명) ▲아이패드 프로 11인치(8명) ▲에어팟 프로(13명) ▲무드등 스피커·다이어리·케이스 등 한정판 굿즈 세트 2종(각 500명, 4500명) 등 다양한 경품을 추첨을 통해 제공할 예정이다.

해당 이벤트는 SK텔레콤 온오프라인 채널을 통해 아이폰13 시리즈를 개통한 뒤, T월드 웹페이지?앱 또는 '0한동' 앱을 통해 안내되는 별도 이벤트 페이지를 통해 응모 가능하다.

◆최대 100만원 할인 구매 혜택 제공

SK텔레콤은 아이폰13 시리즈를 좀 더 저렴하게 구매하고 싶은 고객을 위해 신한카드, 우리카드, 하나카드, 롯데카드 등 4개 카드사와 함께 최대 60만원 할인 받을 수 있는 제휴 혜택을 준비했다.

또, 기존 사용하던 아이폰을 T월드의 T매니저나 민팃 안심거래키오스크를 통해 반납하면, T안심보상(중고폰 반납)을 통해 아이폰11 프로 256G 기준 약 50만원 상당의 보상을 받을 수 있다. 타 제조사의 스마트폰을 사용하던 고객도 기존에 사용하던 스마트폰을 반납하면 일정 금액을 받는다.

SK텔레콤은 아이폰 13 시리즈 출시와 함께 다음 단말로 기변 시 출고가의 반값을 보상받을 수 있는 ‘5GX 아이폰 13 클럽’도 출시했다.

‘5GX 아이폰 13 클럽’은 기존 기변 프로그램보다 저렴한 이용료로 19개월차 조기기변 옵션·액정 잔상이 있는 경우에도 반납이 가능하도록 설계된 프로그램으로, SK텔레콤은 이 프로그램을 통해 고객들이 좀 더 빠르고 부담 없이 아이폰을 교체할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한명진 SK텔레콤 마케팅그룹장은 “애플 주변기기 무료 등 SKT만의 차별화된 혜택과 함께 다양한 'T우주' 구독서비스를 연계함으로써 SKT 아이폰13 구매 고객에게 실질적인 혜택을 전할 계획”이라고 말했다.

