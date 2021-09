[아시아경제 이창환 기자] 프랑스가 북한의 미사일 발사를 규탄하며 대화에 나설 것을 촉구했다.

프랑스 외교부는 28일(현지시간) 북한이 새로 발사한 미사일에 관한 취재진의 논평 요청을 받고 이같이 답했다.

외교부 대변인은 "최근 몇 주 동안 증가한 북한의 미사일 발사를 규탄한다"며 "반복적인 (미사일) 발사는 지역뿐만 아니라 세계 평화와 안보를 해친다"고 강조했다.

이어 "완전하고, 검증 가능하며, 돌이킬 수 없는 비핵화 진전이 이뤄질 수 있도록 미국과 한국의 대화 제안에 응답하고 유엔 안전보장이사회 결의를 준수하도록 다시 한번 북한에 촉구한다"고 밝혔다.

북한은 전일 오전 자강도 룡림군 도양리에서 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 1발 발사했다.

