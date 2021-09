에너지 공기업이 관광명소 된다고? 한수원 홍보관 ‘에너지팜’, 산업관광지 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 수력과 원자력 에너지 공기업인 한수원이 관광명소(?)가 될 전망이다. 경북 경주 본사 내 홍보전시관인 ‘에너지팜’이 국내 ‘산업관광지’에 꼈다.

에너지팜은 한국수력원자력의 홍보관으로, 한국관광공사가 주관한 ‘2021년 우리의 미래를 위해 환경과 재생의 가치를 실천하는 산업관광지 12선’에 선정됐다고 한수원 측이 29일 밝혔다.

한국관광공사는 해마다 여행하면서 배움도 얻을 수 있는 산업관광지를 선정하고 있다. 올해는 국내 산업관광 시설 중 환경재생 산업관광지를 대상으로 운영 프로그램 매력도와 친환경테마 적합성 등 심사를 거쳐 총 12곳을 선정했다.

에너지팜은 원자력, 수력, 신재생에너지에 대한 원리를 쉽게 이해할 수 있는 체험형 에너지 전시관이다.

각종 체험 시설과 전기 에너지에 대한 해설, 상시 특별전시 개최로 방문객에게 큰 호응을 얻고 있다.

또 인근 문화관광지와 연계한 스탬프투어 이벤트 등으로 문화관광도시 경주의 관광 활성화에 기여하고 있다.

정재훈 한수원 사장은 “본사 에너지팜을 통해 어린아이부터 어른까지 남녀노소 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 더 강화해 나가겠다”며, “주말과 휴일에도 개방하니 지역주민은 물론 소규모로 경주 여행을 계획하시는 분들도 오셔서 함께 즐기시길 기대한다”고 말했다.

