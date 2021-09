중고차 허위매물 잡던 유튜버, 영종도 주차장서 피 흘린 채 발견...현재 중태

중고차 관련 허위매물, 대출사기 피해자 도운 유튜버

[아시아경제 김서현 기자] 중고차 허위매물 관련 영상으로 인기를 끈 유튜버가 인천 영종도의 한 야외 주차장에서 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다.

29일 인천 중부경찰서는 지난 26일 오후 10시께 인천시 중구 을왕동 영종도 왕산마리나 주차장에서 유튜버 A 씨(30대)가 머리 부위 등에 피를 흘리며 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.

당시 같은 주차장에서 '차박'을 하고 있던 신고자는 다투는 소리에 차 밖으로 나갔고, 피를 흘리며 쓰러져 있는 A 씨를 발견한 것으로 알려졌다.

A 씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 응급 뇌수술을 받았으나 중태인 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨가 사건 당일 왕산마리나에 정박한 요트 안에서 지인 2명과 함께 술을 마셨던 것을 확인하고 정확한 경위를 조사하고 있다. 경찰은 2명 중 한 여성이 차를 타고 가려고 하자 A 씨가 "가지 말라"고 소리를 질렀다는 목격자 진술을 들었다고 전했다.

중고차 관련 유튜버 A 씨는 허위매물 피해, 자동차 대출사기 등을 당한 사람들을 돕는 콘텐츠를 제작해왔다.

그의 채널에는 지난 26일 영상을 마지막으로 추가 게시물이 올라오지 않고 있다. A 씨 채널의 구독자들은 해당 영상에 쾌유를 기원하는 반응을 이어가고 있다.

