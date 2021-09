한국형 발사체 '누리호' 첫 비상…10월21일 발사 확정

과기정통부-항우연, 29일 발사관리위원회 열어 최종 확정

[아시아경제 김봉수 기자] 한국형 우주 발사체 누리호의 첫 발사 날짜가 다음달 21일 오후로 최종 확정됐다. 최종 발사가 성공되면 한국은 명실 상부한 세계 7대 우주 강국의 반열에 오른다. 한국은 이미 고해상도의 카메라 등을 장착한 천리안 2AㆍB 호 등 고성능 중대형 위성을 자체 제작할 수 있는 기술력을 갖고 있다. 누리호 발사 성공으로 한국은 앞으로 언제든지 원하는 데로 자국의 위성과 우주선을 발사할 수 있는 나라가 된다.

과학기술정보통신부는 29일 오후 '누리호 발사관리위원회'를 열어 기술적 준비상황과 최적의 발사 여건 등을 종합적으로 검토한 결과 이같이 결정했다. 발사 시각은 날씨에 따라 오후 4시를 전후로 잡았다. 또 만약의 기상 악화 등에 대비해 10월22~28일을 발사 예비일로 정했다.

과기정통부와 한국항공우주연구원 주요 관계자들로 구성된 위원회는 이날 발사 준비현황과 향후 발사 시까지의 최종 준비 작업, 발사 조건(기상, 우주물체 충돌가능성) 등에 대해 면밀히 검토한 결과 당초 목표로 했던 다음달 21일 발사가 가능하다고 결론을 내렸다. 2010년부터 개발된 누리호는 지난 8월 말 발사대 기립ㆍ거치, 추진제 주입ㆍ배출 등 발사를 앞두고 진행되는 최종 점검 절차(WDR)을 무사히 마쳤다.

현재 비행모델 조립과 발사대 점검 등의 최종 발사 준비를 진행하고 있다. 즉 WDR을 마친 비행기체의 단을 분리하고 실제 비행을 위한 화약류 등을 장착하고 있다. 다음달 중순까지 비행모델 조립을 완료한 후 발사 2일 전까지 기체 점검을 계속할 예정이다. 항우연은 또 누리호가 발사될 제2발사대에 대해서도 발사체와의 통신 연계 현황, 발사 운용을 위한 각종 설비ㆍ시스템을 점검해 다음달 중순까지 최종 점검 및 준비를 마무리한다.

용홍택 과기정통부 제1차관은 "향후 남아있는 발사 준비 작업이 차질없이 진행되도록 만전을 다할 것"이라며 "발사가 성공적으로 추진되도록 발사가 진행되는 마지막 순간까지 모든 역량을 동원하여 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr