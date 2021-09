[포토]국회의사당 세종으로 떠난 후 여의도 개발 어떻게?

김민석 국회의원과 채현일 영등포구청장 29일 오전 국회에서 기자회견 갖고 '여의도 글로벌뉴타운 10대 비전' 추진 비전 발표

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오전 국회 정론관에서 열린 '여의도 글로벌뉴타운 10대 비전' 추진을 위한 합동 기자회견에 참석했다.

이날 김민석 국회의원을 비롯한 채현일 영등포구청장, 정재웅 서울시의회 의원은 지난 16일 김민석 국회의원이 제시한 여의도 핀테크·바이오 허브전략을 토대로 하여 친환경·스마트·초고층 주거지역으로의 여의도 재건축 등 여의도 미래 발전을 위한 청사진을 그린 비전들을 공동 제안했다.

김민석 국회의원은 “여의도 글로벌 뉴타운 10대 비전은 여의도를 넘어 서울의 강남·북 균형 발전과 글로벌 선도도시로서의 도약, 국가균형발전과 새로운 도시 운영 모델의 신선한 촉진제가 될 것”이라고 평가했다.

채현일 구청장은 “영등포구가 글로벌 미래 도시로 거듭날 수 있도록 구 차원의 최선의 노력 다할 것”이라고 말했다.

