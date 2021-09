이디야커피, 국내 커피전문점 최초 3500호점 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 국내 커피 프랜차이즈 최초로 3500호점을 돌파했다고 29일 밝혔다.

이디야커피의 3500번째 매장은 고양시 덕양구에 위치한 ‘고양서오릉점’으로 2001년 3월 1호점인 ‘중앙대점’ 오픈 이후 20년 만에 이룩한 성과다.

이디야커피는 2013년 10월 1000호점 돌파 이후 2016년 8월 2000호점, 2019년 10월 3000호점 돌파 등 꾸준한 성장세를 이어왔다.

이디야커피는 올해 6월 ESG위원회를 신설해 기업으로서의 사회적 가치를 실현하기 위해 노력하고 있다. 특히 ‘상생’을 제1의 기업 철학으로 삼고 있는 만큼 가맹점 수익을 우선으로 해 업계 최저수준의 고정 로열티 제도를 운영하고 있다. 홍보·마케팅 비용 전액을 본사가 부담하고, 지난해 2월부터 계속된 코로나19 확산에 따라 가맹점에 도움이 되기 위해 지원정책을 꾸준히 이어오고 있다. 가맹점주 자녀의 학자금 지원 정책 운영 및 메이트 희망기금 등 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

문창기 이디야커피 회장은 “지난 20년간 이디야커피의 성장은 가맹점주들과의 상생을 바탕으로 이루어 낸 소중한 성과”라며 “앞으로 이디야커피를 방문하는 모든 고객에게 최고의 맛과 품질의 제품, 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

