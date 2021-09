"韓 미술시장, 10년간 성장 정체…물납제 등 제도적 지원 도입 필요"

[아시아경제 정현진 기자] 최근 국내에서 관심이 높아지고 있는 미술산업의 발전을 위해 물납제 등 제도적 지원책 도입이 필요하다는 주장이 제기됐다.

30일 전국경제인연합회는 '글로벌 미술시장 현황과 과제' 보고서를 통해 글로벌 미술시장은 미국, 영국, 중국 등이 주도하는 선진국형 산업으로 발전해 2019년 기준 644억달러(약74조원)에 달하는데 국내 미술시장은 지난 10년간 성장 정체 상태라고 분석했다. 전경련은 글로벌 미술시장은 글로벌 금융위기로 급격한 위축을 겪은 2009년 395억달러에서 지난 10년간 63% 성장한 반면 국내 미술시장은 같은 기간 1.6% 성장한 4146억원(2019년)에 그쳤다고 전했다.

전경련은 "미술산업은 관광 등 연관산업과 경제·산업적 시너지가 큰 고부가가치 산업"이라면서 "지난해 세계 미술시장 규모는 코로나19의 영향으로 전년대비 22% 줄어든 501억달러 수준이었으나 세계 자동차반도체 시장 규모가 380억달러, 음반시장이 216억달러를 기록한 것과 비교하면 거대 시장을 이루고 있다"고 평가했다.

전경련에 따르면 산업발전의 플랫폼 역할을 하는 거래시장의 경쟁력을 보면 한국이 세계 15위 수준으로 집계됐다. 미술품 가격지수를 보여주는 아트프라이스가 2019년 집계한 세계 순수미술(골동품 등 제외) 경매시장은 미국(46억1400만달러), 중국(41억200만달러), 영국(21억700만달러) 등 3국이 주도하고 있으며 한국은 미국, 중국과 각각 약 84배, 74배 차이가 났다.

이처럼 국내 미술시장의 산업적 발전이 부진한 이유로 전경련은 미술 산업 인프라가 충분치 않다는 점을 꼽았다. 세계 주요 미술관의 소장품 현황을 살펴보면 미국 뉴욕 현대미술관(MoMA)이 약 20만점, 영국 런던의 테이트모던 미술관이 6만6000여점의 작품을 소장한 것에 비해 국립현대미술관(약 8500점), 서울시립미술관(약 5000점)등 차이가 컸다.

작가의 작품 판매금액으로 볼 수 있는 국내 미술시장의 브랜드 경쟁력도 아직 떨어진다는 것이 전경련의 평가다. 아트프라이스가 집계한 연간 경매판매액 기준 1000대 작가 중 중국(395명), 미국(165명) 대비 한국은 21명의 작가가 이름을 올렸다.

전경련은 미국과 유럽 주요국은 기부와 예술 향유문화 발전으로 미술시장 선진국으로 발돋움 했다면서 1960년대부터 프랑스, 영국 등이 도입한 미술품 물납제가 상속세 등을 미술작품으로 대신 납부할 수 있도록 했다고 전했다. 최근 국내에도 고 이건희 삼성 회장의 컬렉션이 주목받으며 미술계를 중심으로 물납제 도입 논의가 이어졌으나 결국 불발됐다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "지난해 홍콩 민주화시위와 코로나19로 세계적인 아트페어인 '아트바젤 홍콩'이 취소되면서 아트바젤이 포스트 홍콩으로 부산을 검토하는 등 국내 미술시장의 잠재력에 대한 관심과 기회가 높아지는 상황"이라며 "K팝처럼 한국의 미술시장이 'K-아트 마켓'의 명성을 얻으려면 현재의 관심과 기회를 적극 살릴 수 있도록 미술 선진국처럼 산업경쟁력을 높이는 제도적 지원과 산업 육성방안이 뒷받침되어야 할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr