신규 및 연임위원 98명 위촉

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 민주평화통일자문회의 목포시협의회는 내달 6일 제 20기 출범식을 통해 본격적인 통일안보 활동에 나선다.

이번 기수는 신규 및 연임위원으로 총 98명이 위촉되며, 사회적거리두기 모임인원 제한에 따라 위촉장 전달은 1, 2부로 나누어 진행될 예정이다.

이번 제 20기 목포시협의회 회장은 목포신협 박우영 이사장이 연임하게 됐다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr