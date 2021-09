中, 자체 엔진 장착 스텔스 전투기 'J-20' 공개..."작전능력 향상 기대"

[아시아경제 이현우 기자] 중국이 자국산 엔진을 장착한 스텔스 전투기 J-20을 처음으로 일반에 공개했다. 그동안 러시아에 의존했던 J-20의 엔진의 자체 생산을 과시하고 향후 대량생산에 나설 것임을 과시하기 위한 것으로 풀이된다.

29일 글로벌타임스에 따르면 이날 광둥성 주하이에서 열린 제13회 중국 국제항공우주박람회, 일명 주하이 에어쇼에서 자국산 엔진을 장착한 J-20 전투기가 에어쇼를 벌였다. J-20 전투기는 이날 중국 공군 주력기인 J-10의 곡예비행 등 에어쇼에서 함께 비행하며 능력을 과시했다.

개막공연을 쥐휘한 리지콴 대령은 기자회견에서 "J-20 전투기가 국내 제작된 엔진을 장착한 뒤 대중 앞에서 에어쇼를 공연한 것은 이번이 처음"이라며 "곡예비행을 통해 J-20이 저고도 및 고속비행서 얼마나 성능이 우수한지 보여줬다"고 강조했다.

중국 군사전문가들도 자국산 엔진 장착이 전투력 향상에 기여할 것이라고 입을 모았다. 중국 군사전문가 겸 TV평론가인 쑹중핑은 "기상조건 때문에 J-20 기능을 제대로 보여주진 못했다"면서도 "국내산 엔징 장착은 J-20의 대량생산은 물론 성능향상에도 크게 기여할 것"이라고 평가했다.

J-20은 중국이 미국의 F-22와 F-35 등 스텔스 전투기에 대항하기 위해 개발한 최신 스텔스 전투기로 기존에는 러시아제 AL-31F 엔진을 수입해 장착해왔다. 이번에 새로 생산, 부착된 자국산 엔진은 새로 생산하는 J-20 전투기에 장착된 것이며 이미 생산된 전투기 엔진은 교체하지 않을 계획으로 알려졌다.

