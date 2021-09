원희룡 "홍준표 독자 핵개발, 베네수엘라로 가는 직행열차"

홍준표 "그런 나약한 생각으로 나라 지키려는 것인가"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도 지사가 홍준표 의원의 ‘나토식 핵공유’ 공약을 강력하게 비판했다. 원 전 지사는 홍 후보의 핵 정책이 자칫 국제사회의 제재를 촉발할 수 있을뿐더러 북한의 핵을 기정사실화 할 우려가 있다고 지적했다.

28일 원 전 지사는 MBC 방송 ‘100분 토론’에서 진행된 4차 국민의힘 대선경선 방송토론에서 홍 후보의 공약을 문제 삼았다. 그는 "만약에 미국 당국에서 전 세계에 비확산을 무너뜨릴 우려가 있고 북한에 대한 비핵화를 이건 기정사실화 포기할 우려가 있기 때문에 전술핵 배치라든가 핵공유 못하겠다 하면 핵무장 추진하실 것이냐"고 지적했다.

홍 의원은 원 전 지사의 질문에 "가정을 전제로 할 수는 없다"면서도 "독일의 슈미트 같은 경우에는 핵공유를 그런 방식으로 했다"고 말했다.

이에 원 전 지사가 "핵개발, 독자 핵무장을 추진할 것이냐 안 할 것이냐" 재차 묻자, "‘한다, 안 한다’를 지금 단정하기가 어렵다. 슈미트 방식으로 하겠다는 것이다"라고 말했다.

앞서 홍 의원은 지난 23일 2차 토론회에서 "과거 독일의 슈미트 수상이 구소련이 핵미사일을 동부권에 배치하자 미국에 전술을 재배치해 달라고 했다. 하지만 미국은 거절을 했다"며 "그러자 슈미트 수상이 그럼 우리도 프랑스, 영국처럼 핵개발을 하겠다고 했다. 그 뒤에 나토의 5개국이 전술핵을 재배치하고 핵단추를 공유하게 된다. 저는 이런 나토식의 핵공유를 주장하는 것"이라고 주장했다. 사실상 한국의 독자 핵개발 가능성을 협상카드로 미국의 핵무기 공유를 실현하겠다는 것이다.

원 전 지사는 이와 관련해 "만약에 독자 핵무장을 추진하게 되면, 바로 한국이 핵사찰을 받아야 된다"며 "우라늄 수입이 금지돼서 원전 가동이 지금 비축 우라늄 끝나면 다 세워야 되고, 원유 수입도 금지될 수 있다. 홍 의원이 얘기하는 베네수엘라로 가는 직행열차 핵무장 추진하는 순간 그게 현실화가 된다"고 말했다.

이에 홍 의원은 "저렇게 유약해서 어떻게 대통령을 하겠다는 것이냐"고 말했다.

또한 원 전 지사는 홍 의원이 북한과의 핵균형을 언급하는 것에 대해서도 비판하고 나섰다.

원 전 지사는 "핵균형이란 것은 북한에 있는 핵과 한국에 있는 핵이 균형을 맞추겠다는 건데 북핵을 기정사실화 하는 의미 맞냐"고 물었다. 이에 홍 의원이 "북핵이 지금 우리가 인정 안 한다고 해서 북핵이 없는 것이냐"고 반박했다.

이에 원 전 지사는 "북핵이 개발 중인 것을 포기시키기 위해서 협상하는 것과 기정사실화 인정해서 핵보유국으로 인정하고 핵군축 협상으로 들어가는 건 다르다"며 " 북한이 계속 요구하는 게 ‘자신들은 핵보유국이고 핵군축 협상으로 가자’ 그리고 ‘미국만 핵을 갖고 있기 때문에 미국만 회담을 하겠다’ ‘한국은 빠져’라 이거거든요. 돌고 돌아 결국 북한 논리하고 똑같다"고 지적했다. 이어 원 전 지사는 우리가 북한과 핵무기를 통한 공포의 핵균형을 이룰 경우 일본의 핵개발 가능성을 경고했다. 그는 " 우리가 핵을 북을 핵보유국으로 인정해주고 미국의 전술핵 전략핵 가져와서 핵균형을 맞추자는 것은 미국의 전세계에 대한 비핵화 체제를 전면 부정하는 것에서 한미동맹의 평지풍파"라면서 "국제는 힘과 균형과 대안이 있는 것이라는 것을 지적하겠다"고 말했다.

이에 홍 의원은 "그런 나약한 생각으로 나라를 지키는 대통령을 하려고 하냐"고 비판했다.

한편 원 전 지사와 홍 의원은 나토식 핵공유 정책의 세부내용에 대해서도 진위 공방도 펼쳤다. 원 전 지사는 "(나토식 핵공유에서 ) 발사권은 미국 대통령이 갖고 있다"고 지적했다. 이에 홍 의원이 "공유는 둘이 다 같이 갖는 것"이라고 반박하자, 원 전 지사는 "나토의 핵공유라는 것은 거부권을 갖는 것이고 미국 핵무기의 발사권은 미국 대통령 외에는 어떤 나라에도 이양하지 않는다"고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr