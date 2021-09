신세계TV쇼핑, 자체 브랜드 제품 구매 시…삼전·카카오 등 주식 증정

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 다음달 1일부터 15일까지 한화투자증권과 손잡고 자체브랜드 제품을 사면 삼성전자, 카카오 등 주식을 증정하는 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

신세계TV쇼핑의 베네플러스 제품 14종 가운데 한 개 이상을 구매한 고객 1만명이 선착순으로 참여할 수 있다. 구매 후 한화투자증권 모바일 앱에서 처음으로 비대면 종합계좌를 개설하면 8개 기업주 중 1주를 무작위로 받는다. 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 계좌를 동시에 개설하면 1주를 추가로 받는다.

대상 종목은 삼성전자, 카카오, 기아, LGU+, 대한항공, 광동제약, 하림, 모나미다. 상품 구매 후 문자메시지로 받은 쿠폰 번호를 앱에 입력하면 당첨 종목을 확인할 수 있다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사하기 위해 이번 행사를 기획했다”며 “합리적인 생활용품 브랜드 베네플러스로 생활도 플러스, 주식자산도 플러스 하실 수 있는 일거양득의 기회를 놓치지 않으시길 바란다”고 말했다.

