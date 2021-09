서울시, '자기소개서 작성법' 온라인 취업 라이브 특강

LG전자-현대엔지니어링 현직자 노하우 전수

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 청년들의 서류전형 합격률을 높여 취업에 성공할 수 있도록 '예비 일잘러로 보이는 자기소개서 작성법'라이브 취업 특강을 개최한다고 29일 밝혔다.

30일 밤 9시부터 90분간 진행되는 이번 라이브 특강에는 LG전자 B2B 영업직, 현대엔지니어링 플랜트 설계직 현직자가 취업 노하우 전수에 나선다. 24만명 이상의 취준생 구독자를 보유한 취업 유튜버 제이콥(유튜브 채널 ‘인싸담당자’)과 취업 라이브 특강 및 취업 고민상담 코너를 진행한다.

이번 라이브 특강에서는 현직 대기업 근무자가 알려주는 자기소개서 작성법은 물론 자소서 작성을 위해 필요한 기업별 직무정보와 직무수행에 필요한 핵심역량 등 현실적인 직무정보를 알려준다. 특히 LG전자와 현대엔지니어링 2개 기업의 현직자가 이번 라이브 특강에 참석한다.

취업 라이브 특강은 취업 유튜브 채널 ‘인싸담당자’에서 생방송으로 진행되며 관심 있는 누구나 실시간으로 시청할 수 있다. 또한 취업고민 사연을 미리 신청하면 현직자가 직접 고민 사연을 선정하고 라이브 특강 시 채택된 고민에 대한 조언과 함께 현직자 멘토와 실시간으로 소통하며 질의응답 시간을 가질 수 있다.

또한 10월 21일에 개최되는 올해 마지막 라이브 취업 특강에는 청년들이 선호하는 기업 현직자를 초청해 현실적인 기업별 조직문화와 직무정보를 제공하고, 청년구직자의 취업고민을 듣는 시간을 가질 예정이다.

박대우 서울시 경제일자리기획관은 “앞으로도 청년들이 관심기업 및 직무에 취업할 수 있도록 서울시에서 제공하는 취업지원 프로그램을 다각화하는 등 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

