bhc치킨 ‘해바라기 봉사단’, 독거노인 안부패키지 전달

[아시아경제 문혜원 기자]bhc치킨은 ‘해바라기 봉사단’ 5기 1조가 지난 24일 경기도 부천시 일대 독거노인 어르신들을 위한 비대면 안부패키지 전달 캠페인에 참여했다고 28일 밝혔다.

이번 봉사는 코로나19 확산세가 장기화됨에 따라 최근 심리적인 외로움을 호소하는 독거노인이 증가하고 있어 비대면으로나마 따뜻한 마음을 전달하기 위해 기획됐다.

이날 봉사단원들은 부천FC 사회적 협동조합 사무국에 방문해 마스크와 손 소독제가 포함된 안부패키지를 전달 받았다. 여기에 봉사단원들이 직접 준비한 핫팩과 핸드크림을 더 해 관심이 필요한 저소득층 독거노인 50가구를 직접 방문해 비대면 전달을 완료했다.

봉사에 참여한 단원은 “최근 이웃 간의 소통이 줄어 사회적 소외계층에 대한 관심이 더욱 필요한 시기라고 느꼈다”며 “이번 봉사를 통해서 많은 분들이 다가오는 겨울에 외로이 계실 독거 어르신들을 생각하는 시간이 됐으면 한다”고 말했다.

