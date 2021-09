씨젠, 국제임상화학회서 분자진단 검사 자동화 시스템 'AIOS' 공개

일체형 아닌 '조합형' 시스템…기존 보유 분자진단기기로 자동화 시스템 구현 가능

[아시아경제 김지희 기자] 씨젠이 오는 26일부터 30일(현지시간)까지 미국 애틀랜타에서 열리는 세계 최대 규모 국제임상화학회 AACC에서 신개념 분자진단 검사 자동화 시스템 ‘Seegene STARlet-AIOS(에이오스)'를 선보인다고 27일 밝혔다.

에이오스는 핵산 추출부터 PCR 검사 및 결과 분석 등에 이르는 분자진단 검사 프로세스를 자동화한 신개념 분자진단 장비 솔루션이다. 기존 분자진단 장비와 달리 ‘조합형’으로 설계되고, 씨젠의 멀티플렉스 진단시약 기술을 활용해 ‘신드로믹 기반’의 분자진단 검사 자동화 시스템을 구현했다는 데 의의가 있다.

다른 글로벌 기업들의 분자진단 검사 자동화 시스템은 장비 개발 시 핵산 추출부터 PCR까지 전 과정이 하나의 장비를 통해 진행되도록 설계된 ‘일체형’이다. 반면 씨젠의 에이오스는 핵산추출 기기, PCR 기기 등 기존 분자진단 기기들을 거의 변경하지 않고 씨젠의 하드웨어 및 소프트웨어 조합 방식으로 연결한 조합형 시스템이다. 이에 병원 등 사용처에서는 이미 보유중인 분자진단 기기를 활용해 자동화 시스템을 구현할 수 있고, 에이오스 시스템 전체를 새로 구비할 수도 있다. 유지나 보수, 시스템 업그레이드 등 사후관리도 쉽고, 핵산 추출이나 PCR 등 필요한 기능만 별도로 사용할 수 있다는 장점도 있다.

또 다른 특징은 유일하게 신드로믹 기반의 검사 자동화 시스템을 완성했다는 점이다. 신드로믹 검사는 질병을 유발하는 병원체를 한꺼번에 검사해 그 원인을 한 번에 찾아내는 검사를 말한다. 질병의 원인을 찾는 데 있어 시간과 비용 측면에서 훨씬 효율적이다. 아울러 에이오스에는 현재 씨젠이 보유?개발 중인 각종 호흡기 질환, HPV 등을 진단하는 다양한 시약을 적용할 수 있어 일상에서 겪는 다양한 증상의 원인을 찾아내는 솔루션이 될 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

천종윤 씨젠 대표는 “에이오스는 지난 20년간 축적해 온 기술력을 하나로 집대성해 개발한 신드로믹 기반의 분자진단 검사 자동화 시스템으로서 ‘분자진단의 일상화’를 앞당기는 새로운 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 씨젠은 세계적인 진단시약 기술력과 장비 개발 경험을 바탕으로 ‘신드로믹’ 기반의 분자진단 장비 포트폴리오를 확대해 나감으로써 지속적인 성장 동력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

