나주시, 내달 8일까지 ‘청년정책협의체 위원’ 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 청년의 목소리를 대변하고 정책 발굴에 함께 머리를 맞댈 ‘제3기 청년정책협의체’ 위원을 모집한다고 27일 밝혔다.

청년정책협의체는 청년 각계각층의 의견 수렴을 통해 분야별 정책을 발굴, 제안하는 협력 기구이자 소통 창구로 ‘나주시 청년 기본 조례안’에 의거, 지난 2017년 출범했다.

그동안 청년 실태 모니터링, 분과회의, 총회 개최 등을 통해 ‘청년센터 개소’, ‘청년정책 5개년 기본계획 정책 제안’, ‘청년도전지원사업’, ‘청년희망학교’, ‘청년금융복지사업’ 등 정책 및 프로그램 발굴·제안에 힘써왔다.

제3기 위원은 ‘청년능력 및 청년문화·예술’, ‘일자리 및 농업·농촌활동지원’ 2개 분과에 만 18세에서 39세 이하의 청년 20명 내외를 모집한다.

신청 방법은 내달 8일까지 시청 누리집 게시된 신청 서류를 작성·첨부해 기획예산실 인구청년정책팀으로 방문 또는 등기우편, 이메일로 제출하면 된다.

시 관계자는 “협의체를 중심으로 청년 주도의 시정 참여와 정책제안을 통해 보다 실효성 있는 정책을 발굴해가겠다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr