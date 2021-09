허성무 “활기차고 건강한 노후 창원시가 보장”…전국 노인일자리사업 평가 '대상'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 보건복지부 주관 '2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 평가' 지자체 부문에서 대상을 받았다.

지난 2019년도 평가에서 최우수상에 선정된 데 이은 성과로, 이로써 명실공히 노인 일자리 분야 최고 도시로 인정받고 있음을 증명했다.

27일 시에 따르면 이번 평가는 전국 지자체, 노인일자리수행기관 등을 대상으로 노인 일자리 및 사회활동 지원사업의 추진실적, 참여자 모집, 사업관리 등을 토대로 정량·정성 평가한 결과다.

시는 코로나19로 노인사업 추진에 어려움을 겪는 상황에서 활동 시간 연장, 근무 인원 분산, 비대면 사업 확대 등 적극적인 업무추진과 전국 기초지자체 중 어르신에게 가장 많은 일자리를 제공한 점이 높은 점수를 받았다.

이는 창원형 어르신 섬김도시 조성을 위해 노인 일자리 창출을 최우선 과제로 추진한 노력의 결과다.

또 한관내 민간수행기관인 성산시니어클럽이 공익활동, 사회서비스 형에서, 마산노인일자리창출지원센터가 시니어 인턴십 분야에서 각각 최우수기관으로 선정됐다.

허성무 시장은 "앞으로도 다양한 노인 일자리 사업을 통해 어르신들의 사회참여 기회를 확대하고 활기차고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 시는 지난해 322억원의 예산을 투입해 1만2603명의 어르신에게 일자리를 제공했으며, 올해는 산재 가이드, 관광 안내 도우미, 스쿨존 안전지킴이, 실버카페물류사업단 운영 등에 361억원을 투입해 1만4000명의 일자리 창출을 목표로 하고 있다.

