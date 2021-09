NHN, 2021년 신입 개발자 공개 채용

[아시아경제 강나훔 기자] NHN은 '2021년 신입 개발자 공개 채용'을 진행한다고 27일 밝혔다.

전형은 이날부터 다음달 18일까지 원서접수를 받은 뒤 Pre-Test 1차, Pre-Test 2차, 1차면접, 최종면접 순으로 진행된다. 모집 인원은 두자릿수다.

원서는 자기소개서를 생략하고 졸업 자격 등 기본사항만 입력한다. 조건이 충족되면 자동으로 서류전형이 통과되며 이후 블라인드 방식으로 전형이 진행된다.

이번 채용은 NHN, NHN Dooray!, NHN PAYCO, NHN Edu 등 총 4개 법인에서 모집한다. 지원 시 희망 법인을 1~4지망으로 기입할 수 있다.

최종 합격자들은 신입 기술교육 수료 후 개인 희망과 직무 적합도를 고려해 서버개발, 플랫폼개발, FE개발 등의 업무를 시작하게 된다.

해외여행에 결격 사유가 없고 내년 2월 또는 8월 졸업 예정자, 기졸업자라면 누구나 지원할 수 있다.

NHN은 원서접수 기간 동안 카카오톡 오픈 채팅방을 통해 지원자들이 채용 과정 및 직무, 회사 생활 등에 대해 궁금한 점을 묻고 이를 각 법인 선배 개발자들이 직접 답변해 주는 온라인 채용상담을 진행할 계획이다.

자세한 내용은 NHN 채용 홈페이지와 공식 채용 인스타그램, NHN 그룹사 뉴스룸 ‘INSIDE NHN’을 통해 확인 가능하다.

