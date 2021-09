치킨식품관 사세, 유튜버 ‘밍동’ 캠핑 기획전

[아시아경제 문혜원 기자] 치킨전문 식품관 사세는 오는 30일까지 공식 온라인 몰에서 ‘밍동 브랜디드 콘텐츠 기념 캠핑 기획전’을 진행한다고 27일 밝혔다.

캠핑 기획전에서는 유튜버 ‘밍동’이 영상에서 소개한 사세의 바베큐 치킨 스테이크와 스파이시 그릴 스테이크 치킨 버팔로윙 골드를 할인 판매한다.

사세 바베큐 치킨스테이크는 뼈가 있는 닭 다리 살을 오븐에 구운 정통 바베큐 치킨이다. 고온의 고기를 영하의 차가운 공기로 급속 냉각하는 에어칠링 공법으로 야들야들하면서도 쫄깃한 식감을 극대화했다. 마늘, 간장, 후추 등의 황금 비율 양념으로 에어프라이어와 팬프라이 조리 모두 가능한 것이 특징이다.

스파이시 그릴 스테이크는 냉장 닭 다리 살을 이용해 풍부한 육즙과 부드러운 식감이 특징이다. 칠리와 흑후추 등 11가지 양념이 어우러진 맛은 밥, 면, 샐러드 어디에 곁들어도 잘 어울리는 다재다능한 스테이크다.

한편 개그맨 황제성의 코믹 CF로 온라인에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 사세는 신개념 치킨 스낵 칙스, 집에서 즐기는 전문점 안주 홈술메이트, 극강의 매운맛 화리케인 치킨봉 등을 차례로 런칭하며 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr