'녹색건축 한마당' 28~29일 온라인 개최…"탄소중립 정보공유"

국토교통부가 주최하고 한국건설기술연구원이 주관하는 '제11회 2021 녹색건축 한마당'이 28~29일 온라인으로 개최된다.

올해 녹색건축한마당은 '녹색건축, 탄소중립을 향하여'를 주제로 진행된다. 포럼, 세미나, 컨퍼런스, 청소년 진로탐색 교육 등으로 구성된다. 정부와 산업계, 학계, 시민사회가 참여해 탄소중립, 그린리모델링 관련 국내외 정책과 기술 최신정보를 공유하는 장이다.

28일 오전 10시 김병석 한국건설기술연구원 원장의 개회사와 노형욱 국토교통부 장관 환영사, 이소영 국회의원의 축사 등으로 개막식이 진행되며 이어서 녹색건축 유공자, 그린리모델링 유공자, 건물부문 온실가스·에너지 목표관리제 우수기업, 녹색건축대전, 그린리모델링 우수사례 등에 대한 시상식이 개최된다.

기조연설은 한국건설기술연구원 이승언 연구원이 맡아 '2050 건물부문 탄소중립 달성을 위한 준비'를 발표한다. 이후 국제에너지기구(IEA) 국장 브라이언 마더웨이, 대진대학교 이혜원 교수, 건축평론가 세라 W.골드헤이건이 '탄소중립 실현'을 주제로 강연을 한다.

노형욱 장관은 "이번 행사를 통해 국민들이 전세계적 관심사인 탄소중립 실현을 위한 정책과 기술, 최신 정보를 공유하며 공감할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다. 행사는 온라인으로 개최돼 누구나 참여할 수 있으며, 누리집을 통해 행사참여 및 온라인 전시관에서 다양한 정보를 확인할 수 있다.

