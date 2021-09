코스피 상승 반전.. 반도체 대표株 오름세

하락 출발한 코스피

외인 기관 순매수에

장중 상승 반전 지속

[아시아경제 황준호 기자] 27일 코스피는 하락 출발했지만 장중 상승 반전했다.

이날 코스피는 코스피는 4.48(0.14%↓) 내린 3120.76에 출발했다. 이날 오전 9시37분 현재 코스피는 0.15% 오른 3129.98을 나타내고 있다. 외인과 기관이 각각 455억원, 108억원 순매수 중인 가운데 개인이 489억원 규모 순매도에 나선 상황이다. 전체 종목 중에서는 431개 종목이 내렸으며 400개 종목이 상승세를 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 400 등락률 +0.52% 거래량 4,786,865 전일가 77,300 2021.09.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 '갤럭시S'와 '갤럭시노트' 하나로 통합될까?[클릭e종목]"삼성전자, 불확실성 완화 예상"삼성전자, 비스포크 에어드레서 미국·유럽에 출시…글로벌 확장 나선다 close 와 SK하이닉스가 상승세를 나타내고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 400 등락률 +0.52% 거래량 4,786,865 전일가 77,300 2021.09.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 '갤럭시S'와 '갤럭시노트' 하나로 통합될까?[클릭e종목]"삼성전자, 불확실성 완화 예상"삼성전자, 비스포크 에어드레서 미국·유럽에 출시…글로벌 확장 나선다 close 는 0.13% 오른 7만7400원을, SK하이닉스는 0.48% 뛴 10만4500원을 가리키고 있다. 이 외에도 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 1,500 등락률 +1.26% 거래량 1,259,897 전일가 119,500 2021.09.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "과도하게 움츠러든 카카오, 잠재력은 여전"외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등 close 가 1.26% 오른 12만1000원에 거래되고 있으며, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 925,000 전일대비 3,000 등락률 +0.33% 거래량 20,196 전일가 922,000 2021.09.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권개인의 매수세 속 매도하는 기관…장중 코스피 강보합세 close 도 92만9000원(0.76%)을 기록하고 있다.

업종별로 보면 비금속광물업이 3.25% 오름세를 나타내고 있다. 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 8,000 등락률 +4.94% 거래량 1,009,906 전일가 162,000 2021.09.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제포스코케미칼, 中 청도중석 지분 13% 인수포스코케미칼, 화유코발트와 중국에 체육시설 공동 기증 close 이 양극재에 이어 음극재에도 공격적인 투자를 진행한다는 소식에 따라 5.86% 오른 17만1500원에 거래되면서 업종 전체의 상승세를 이끌고 있다. 같은 업종에 속한 성신양회우(4.25%), 한일현대시멘트(3.42%), 한국석유(3.19%) 등도 오름세를 기록하고 있다. 비금속광물 업종 외에도 통신업(1.80%), 운수창고(1.39%), 전기가스(1.06%) 등도 소폭 상승한 상태다.

코스피와 달리 코스닥은 하락세가 지속되고 있다. 같은 시각 현재 4.06(0.39%) 내린 1032.97을 기록하고 있다. 개인이 976억원 규모 순매수 중이지만 외인과 기관이 각각 508억원, 438억원 규모 순매도에 나서면서 힘을 쓰지 못하고 있다. 전체 종목 중에서는 814개 종목이 하락한 반면, 514개 종목은 상승했다.

시총 상위 종목들은 대부분 약세를 기록하고 있다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 68,800 전일대비 500 등락률 +0.73% 거래량 278,045 전일가 68,300 2021.09.27 10:35 장중(20분지연) 관련기사 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권개인의 매수세 속 매도하는 기관…장중 코스피 강보합세 close 만이 0.29% 오른 6만8500원을 나타냈다. 업종별로는 창호 사업부문을 이건창호로 물적분할해 남은 지주사인 이건홀딩스 이건홀딩스 039020 | 코스닥 증권정보 현재가 5,740 전일대비 410 등락률 +7.69% 거래량 493,645 전일가 5,330 2021.09.27 10:35 장중(20분지연) 관련기사 대선 지지율 1위! 이재명 재료주! 오늘도 적중! “KD” 후속주! 다음 타깃은! “이재명”모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 가 9.57% 상승하면서 종이목재업이 2.41% 오름세를 나타내고 있다. 이어 건설 1.61%, 오락 1.48%, 정보기기 1.47% 순으로 상승세를 타고 있다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "중국 헝다그룹의 파산 이슈가 진행 중이고 미국의 연방준비제도 위원들의 매파적인 발언이 외국인 수급에 부정적으로 작용할 수 있어 증시 하락은 불가피한 상황"이라고 분석했다. 다만 "화웨이 부회장 석방 등 미중 갈등 관계 완화, 국제유가 상승 등은 증시에 긍정적인 영향을 줄 것이라 장 시작 후 반발 매수세가 유입될 것"이라고 전망했다.

한지영 키움증권 전략시황 담당 연구원은 "이번주 한국 증시는 미국의 ISM 제조업지수, 한국의 수출 등 대내외 주요 경제지표, 미 의회의 부채한도 협상, 중국 헝다그룹 사태 확산 여부 등에 영향을 받으면서 완만한 상승세를 보일 것"이라며 주간 코스피 예상 범위로 3090~3190을 잡았다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr