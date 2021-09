‘은퇴 마약탐지견’ 민간분양…리트리버 등 23마리

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청이 은퇴 마약탐지견의 견생(犬生) 2막을 함께 할 견주를 찾는다.

관세청 관세국경관리연수원은 27일~내달 8일 은퇴 마약탐지견 23마리를 민간에 분양한다고 27일 밝혔다.

분양은 전국 공항과 항만 세관현장에서 마약탐지견으로 활약하다가 은퇴했거나 탐지견 양성 훈련과정에서 탈락한 탐지견의 견생 2막을 지원하기 위해 추진된다.

분양 대상은 래브라도 리트리버 20마리와 스프링거 스파니엘 3마리다. 나이는 1세부터 9세까지며 모두 기초 훈련을 받은 상태다.

신청은 개인 또는 학교 등 단체가 할 수 있다. 연수원은 분양될 탐지견이 입양환경에 순조롭게 적응할 수 있도록 돕기 위해 대상 견종의 사회화 훈련 프로그램도 실시한다.

분양신청은 관세청 및 연수원 홈페이지에 게시된 공고를 참조해 확인할 수 있다.

연수원은 신청접수 후 서류심사, 신청자 면담 및 거주환경 현장심사 등을 거쳐 최종 입양자를 결정한다.

조은정 연수원장은 “많은 국민이 분양에 참여해 마약탐지견의 반려자가 되는 행운을 갖게 되길 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr