BGF리테일, 아동안전 그림 공모전 수상작 발표

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 ‘2021 전국 아동안전 그림 공모전’의 수상작을 발표했다고 27일 밝혔다.

BGF리테일은 경찰청과 함께 지난달 19일부터 이달 6일까지 전국 13세 이하 어린이를 대상으로 ‘어린이의 시선으로 바라보는 아동안전’이라는 주제로 ‘좋은 친구 CU’와 '아동안전지킴이집’ 2개 부문에서 그림 공모전을 열었다.

좋은 친구 CU 부문의 BGF리테일 대표이사상은 ▲유치부 황지원 ▲초등 저학년부 송가은 ▲초등 고학년부 이윤지 어린이가 수상했다. 아동안전지킴이집 부문 경찰청장상에는 ▲유치부 김수아 ▲초등 저학년부 서지호 ▲초등 고학년부 박연수 어린이가 당선돼 각각 상장과 장학금 100만원을 받게 된다. 각 부문에서 7개의 우수작을 선정하는 좋은친구상에는 유치부 4명, 초등 저학년부 6명, 초등 고학년부 4명 총 14명의 어린이가 수상했다.

당선작은 주제적합성, 창의성, 표현력, 완성도 각 부문별 점수를 종합해 1차 우수작을 선별한 뒤 2차 심사에서는 온라인 국민투표 점수도 반영해 선정됐다. 최고상을 수상한 6개 작품은 올해 CU에서 출시되는 핫팩 패키지에 활용된다. 패키지 뒷면에는 장기실종아동 사진을 함께 인쇄해 실종아동 찾기에 대한 관심도 독려할 계획이다.

BGF리테일은 아동안전그림 작품모음집을 발간한다. 해당 모음집은 CU 공식 홈페이지와 블로그에서 확인할 수 있다. CU 공식 블로그에서 댓글로 감상평을 남기는 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 100명에게 CU모바일상품권 3000원을 증정하는 댓글 이벤트도 다음달 8일까지 진행된다.

BGF리테일 관계자는 “공모전에 보내주신 큰 관심 덕택에 우리 아이들에게 편의점이 어려움에 처했을 때 도움을 받을 수 있는 열린 공간이라는 것을 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 CU는 보다 정교한 사회안전망 시스템을 통해 지역사회의 안전을 지키는데 앞장설 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr