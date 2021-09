[클릭 e종목]"원익머트리얼즈, 실적대비 주가 소외"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 원익머트리얼즈 원익머트리얼즈 104830 | 코스닥 증권정보 현재가 33,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 48,715 전일가 33,150 2021.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"원익머트리얼즈, 안정적 실적 대비 주가 답답…언제가 날개"원익머트리얼즈, 1분기 영업익 105억...전년비 2.9%↓[클릭 e종목]"원익머트리얼즈, 연간 400억대 영업익 달성...실적 대비 주가 저평가" close 에 대해 견조한 실적 대비 주가 소외가 지나치고, PER(주가수익비율) 기업가치가 저평가됐다며 매수 투자의견과 목표주가 4만3000원을 유지한다고 27일 밝혔다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "연초 대비 주가 수익률은 -0.3%로 코스닥(9.4%)대비 상대적으로 부진하다"며 "반도체 공정 소재와 2차전지용 전자 재료 사업을 동시에 영위하는 기업들이 더욱 주목을 받았지만 원익머트리얼즈의 경우 본업(공정 소재로 사용되는 특수가스)을 잘 영위하고 있어 실적 측면에서는 장점이고, 주가 측면에서는 제한적인 영향력을 끼쳤다"고 설명했다.

하지만 특수가스 공급사 SK머트리얼즈가 지주사인 SK에 흡수 합병되며 상장 폐지되는 것을 계기로 원익머트리얼즈에 대한 관심이 커질 것으로 전망이다.

원익머트리얼즈는 반도체 공정용(세정용, 식각용, 증착용) 특수가스 공급사다. 하나금융투자는 3분기 실적 추정치를 매출 796억원, 영업이익 142억원으로 상향 조정했다. 지난 8월 기준 기존 추정치는 매출 782억원, 영업이익 139억원이었다. 반도체 특수가스 외에 디스플레이 특수가스 사업에서 전방 산업의 QD-OLED 양산을 앞두고 특수가스 매출이 증가한 영향으로 실적 추정치를 높였다는 설명이다. 올해 연간 실적은 매출 3000억원, 영업이익 485억원 등으로 전망된다.

