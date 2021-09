독일 총선 D-1, 정계은퇴 준비 중인 메르켈도 선거운동 등판

[아시아경제 이현우 기자] 16년간의 집권을 마치고 정계를 은퇴하게 된 앙겔라 메르켈 독일 총리가 총선 전 마지막 선거운동에 직접 참여했다. 메르켈은 자신이 속한 중도우파 진영이 라이벌인 사회민주당(SPD)에게 계속 밀리자 공세적으로 보수 유권자들의 표심잡기에 나선 것으로 풀이된다.

25일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 메르켈 총리는 선거운동 마지막날인 이날 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합 총리 후보인 아르민 라셰트의 지역구 아헨에서 선거운동에 나섰다. 메르켈 총리는 "이번 총선은 여러분의 미래, 여러분의 자녀와 부모들의 미래에 관한 선거"라며 "독일의 미래를 위해 보수연합에 한 표를 행사해 달라"고 호소했다.

특히 자신의 후계자인 라셰트 후보가 차기정부의 핵심 과제가 될 기후변화 문제에 대처할 적임자라고 강조했다. 메르켈 총리는 "기후 변화 문제 대처를 위해서는 신기술 개발, 새로운 절차 마련과 시민사회의 능동적 참여가 필요하다"며 "라셰트는 이런 도전에서 다리를 놓을 후보"라고 추켜세웠다.

그는 전날에는 독일 우파진영의 본산 뮌헨을 찾아 보수성향 유권자들의 표심을 집중 공략하기도 했다. 소위 '포스트 메르켈'을 결정하게 될 이번 총선을 앞두고 메르켈 총리는 그동안 전면에 나서지 않고 조용히 은퇴를 준비하고 있었지만, 보수연합의 지지율이 사민당을 따라잡지 못하면서 직접 나서게 됐다.

올초만 해도 37%에 달했던 기민·기사당 연합의 지지율은 기민당 대표인 라셰트가 메르켈의 뒤를 이을 총리 후보로 정해진 뒤 20%까지 추락했다. 총선 전 마지막 여론조사에서도 사민당이 2~3%포인트 차로 기민·기사당 연합을 앞서는 것으로 나타났다.

라셰트는 총리 후보로 지명될 당시부터 기사당 대표인 마르쿠스 죄더에게 인기에서 한참 밀리는 등 약체 후보로 꼽혔다. 지난 7월에는 서부 독일의 홍수 피해 현장에 갔다가 라셰트가 웃는 모습이 카메라에 포착돼 기민·기사당 연합의 지지율은 더 떨어졌다.

반면에 라이벌 사민당의 총리 후보 올라프 숄츠는 재무장관으로 재직하며 코로나19 팬데믹 사태에 비교적 잘 대처했다는 평가 속에 안정적 이미지를 쌓아왔다.

일각에서는 메르켈의 구원 등판이 기민·기사당 연합에 오히려 악영향을 줄 수 있다는 분석도 나온다. 베를린자유대 오스카 니더마이어 교수는 AFP통신과의 인터뷰에서 "메르켈은 여전히 가장 사랑받는 정치인이지만, 메르켈이 합동유세에 나서면 유권자들에게 라셰트보다 메르켈이 더 적합하다고 생각하게 만들어 역효과를 낼 수도 있다"고 말했다.

