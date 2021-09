백신 접종 속도 붙자 이상반응 신고↑… 사흘간 1만1225건

사망 18명↑ 인과성 미확인

주요 이상반응 249건 추가

[아시아경제 조성필 기자] 코로나19 백신 접종에 속도가 붙으면서 이상반응 신고 건수도 꾸준히 늘고 있다.

25일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 지난 22∼24일 백신을 맞은 뒤 이상반응이 의심된다고 보건당국에 신고한 신규 사례는 총 1만1255건으로 집계됐다. 방역당국은 사망이나 중증 이상반응 의심 사례에 대해서는 향후 전문가 평가를 거쳐 접종과의 관련성을 확인할 방침이다.

신규 이상반응 의심 신고를 백신 종류별로 보면 화이자 6429건, 모더나 3831건, 아스트라제네카 937건, 얀센 58건이다. 날짜별로는 22일 1141건, 23일 5728건, 24일 4386건 신고됐다. 신규 사망신고는 18명이다. 이 가운데 8명은 화이자, 7명은 아스트라제네카, 3명은 모더나 백신을 각각 맞은 것으로 조사됐으며 아직 접종과 사망 간 인과관계는 확인되지 않았다. 추진단은 전문가 평가를 거쳐 접종과 연관성이 있는지 평가할 예정이다.

사망자 연령대는 60대 9명, 80대 3명, 50대 2명, 20대·30대·40대·70대 각 1명이다. 성별로는 전체 사망자 18명 가운데 남성 10명, 여성 8명이었다. 사망자 중 기저질환 유무를 조사 중인 사람은 10명이며, 나머지 사망자 8명은 모두 기저질환이 있었다.

중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 의심 신고는 35건 늘었다. 이 중 21건은 화이자, 14건은 모더나 접종 사례다. '특별 관심 이상반응' 사례나 중환자실 입원, 생명 위중, 영구장애와 후유증 등의 사례를 아우르는 주요 이상반응 사례는 249건(화이자 138건, 아스트라제네카 60건, 모더나 51건)이 새로 신고됐다. 나머지 1만953건은 근육통, 두통, 발열, 오한 등의 증상이 나타나는 일반 이상반응으로 분류됐다.

아스트라제네카 백신으로 1차 접종을 한 뒤 2차는 화이자 백신을 맞은 '교차 접종' 관련 이상반응 의심신고는 102건 늘어 누적 6171건이 됐다. 신규 102건 가운데 사망자와 아나필락시스 의심 사례는 없었으나 주요 이상반응이 6건 있었다.

국내에서 백신 접종이 시작된 2월 26일 이후 신고된 이상반응 의심 신고는 누적 25만7685건으로 집계됐다. 이는 이날 0시 기준 누적 접종 건수(5932만2285건)와 비교하면 0.43% 수준이다. 현재까지 백신별 접종 건수 대비 이상반응 신고율은 얀센 0.58%, 모더나 0.52%, 아스트라제네카 0.51%, 화이자 0.36%다.

이날 0시 기준 누적 사망 신고 사례는 총 671명이다. 백신 종류별로 보면 화이자 350명, 아스트라제네카 292명, 모더나 18명, 얀센 11명이다. 다른 증상으로 먼저 신고됐다가 상태가 중증으로 악화해 사망한 경우(283명)까지 포함하면 사망자는 총 954명이다. 백신별로는 화이자 506명, 아스트라제네카 412명, 모더나 23명, 얀센 13명이다.

주요 이상반응 의심 사례는 총 8461건(아스트라제네카 4236건·화이자 3519건·모더나 415건·얀센 291건)이다. 전체 이상반응 신고(25만7685건)의 96.0%에 해당하는 24만7395건은 접종을 마친 뒤 근육통, 두통, 발열, 메스꺼움 등의 증상이 나타나 비교적 가벼운 증상으로 분류되는 일반 사례였다.

