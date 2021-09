[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 AOA 멤버 겸 배우 설현이 여신 미모를 자랑했다.

설현은 24일 자신의 인스타그램을 통해 "준지 매니저님은 저게 좋아하는 표정이래요"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 흰색 티셔츠에 청바지만 입었는데도 완벽한 모델 핏을 뽐내고 있다.

한편 설현은 최근 유튜브 채널을 개설하여 팬들과 소통 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr