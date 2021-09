서울 용산 순천향대 서울병원에서 돌파감염이 의심되는 코로나19 집단감염이 발생했다. 연휴 기간 47명이 확진됐다. 이 중 35명은 대부분 2차 접종까지 마친 의료진과 직원이다. 24일 용산 순천향대 서울병원 앞에 코로나 증상 관련 안내문이 설치돼 있다. /문호남 기자 munonam@

