풀무원 올가홀푸드, 수산물 가정간편식 라인업 강화…신제품 9종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원 계열의 올가홀푸드는 '수산 밀키트 3종'과 'MSC 인증 손질생선 6종'을 출시하며 집에서도 간편하게 안심 원재료를 즐길 수 있는 수산물 가정간편식(HMR) 라인업을 확대한다고 24일 밝혔다.

수산물 HMR은 2016년 160억 규모에 불과한 반면 2020년에는 440억 규모로 성장했고 올해는 600억 원 규모가 넘을 것으로 예측되고 있다. 이에 올가홀푸드는 차별화된 원재료와 공정에 대한 노하우를 바탕으로 누구나 안심하고 먹을 수 있는 수산물 가정간편식을 확대해 선보인다는 계획이다.

이번에 올가가 선보이는 제품은 집에서 손쉽게 수산요리를 즐길 수 있는 '수산 밀키트 3종'과 가시 제거의 번거로움을 없앤 'MSC 인증 손질생선 6종'이다.

'수산 밀키트'는 깔끔하게 손질된 생선과 야채, 양념 소스로 구성해 집에서도 누구나 손쉽게 수산물 요리를 즐길 수 있는 제품이다. 메뉴는 ▲매콤달콤한 고등어조림 ▲매콤달콤한 갈치조림 ▲매콤달콤한 코다리조림 총 3종으로 선보인다. 제품은 모두 HACCP 인증 시설에서 안전하고 위생적으로 제조해 믿고 먹을 수 있다.

'MSC 인증 손질생선'은 알래스카 청정 해역에서 지속가능한 어업방식인 MSC 국제 인증을 획득한 지속가능수산물로 엄선해 만들었다. 생선의 큰 뼈와 잔가시를 대부분 제거해 별도의 손질 과정 없이 바로 조리해 먹을 수 있다. 또한 1개씩 개별 진공 포장해 위생적이고 보관도 용이하다. 제품은 ▲MSC 대구살 ▲MSC 동태살 ▲MSC 임연수 필렛 ▲MSC 장문볼락 필렛 ▲MSC 가자미 필렛 ▲MSC 연어 필렛 총 6종으로 출시됐다. 조

석준현 올가홀푸드 신선식품 MD는 "수산물을 좋아하지만 번거로운 손질법과 연기, 냄새 등으로 어려움을 느꼈던 고객들이 집에서도 수산물 요리를 맛있고 간편하게 즐길 수 있도록 수산물 가정간편식 제품을 다양하게 선보이게 됐다"라며 "올가만의 깐깐한 기준으로 엄선된 원재료를 사용한 프리미엄 수산물 가정간편식으로 건강과 간편함을 동시에 챙길 수 있어 안심 먹거리를 찾는 소비자들에게 높은 인기를 끌 것으로 기대된다”라고 말했다.

