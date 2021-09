[아시아경제 유병돈 기자] 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 38,950 전일대비 300 등락률 +0.78% 거래량 168,793 전일가 38,650 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 한국거래소, 3분기 유가증권시장 온라인 기업설명회 개최한전KPS, 2분기 영업익 361억원…전년대비 3.3%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 는 다음달 8일 전남 나주 본사에서 김우겸 사외이사의 재선임을 위한 임시주주총회를 연다고 23일 공시했다.

김우겸 이사는 한국전력공사 부사장 출신으로 두산중공업 상근고문을 지냈다. 현재 화신파워텍 이사, 한전KPS 사외이사를 맡고 있다.

