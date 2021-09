신인가수 도은, 데뷔곡 ’거리두기2’ 발표

[아시아경제 유현석 기자] 비케이이엔티는 소속 가수 도은은 23일 오후 6시 솔로 데뷔곡 ’거리두기2’ 을 발표하며 발라드 가수로 대중에게 첫 선을 보인다고 밝혔다.

가수 도은은 2017년 그룹 마스크로 데뷔, 3년간의 보컬리스트와 연기자 수업 후 솔로 데뷔곡 ’거리두기2’ 를 통해 가수로 활동하게 됐다. 도은은 신인 답지 않은 완벽한 가창력과 호소력 짖은 보이스로 많은 기대를 받고 있다. 비케이이엔티의 첫 솔로 가수이기도 하다.

데뷔곡 ’거리두기2’ 는 전통 발라드 스타일의 곡이다. 때로는 멀어져야 가까워 질 수 있고, 멈춰야 계속 될 수 있다는 메시지를 담았다.

작사와 작곡은 최근 최근 ‘슈퍼주니어-K.R.Y.’의 ‘부산에 가면’, ‘임창정 -이미 널 잊었어’, ‘Exo백현-나인가요’ 등을 작업하며 엄청난 호흡을 보여주고 있는 ‘OneTop & Zeenan’ 콜라보팀이 의기투합해 공동 작업했다. 완성도 높은 곡으로 ‘도은’의 첫출발에 큰 힘을 보탰다.

회사 관계자는 “23일 오후 6시 국내 음원사이트를 통한 디지털 싱글 앨범 발표 후, 활발한 방송 및 공연 활동 등을 통하여 대중들에게 더욱더 가까이 다가갈 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr