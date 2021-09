KB證, 3차 고객 패널 모집

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 고객 의견을 수렴해 각종 서비스에 반영하기 위해 올해 3차 고객 패널을 모집한다.

KB증권은 오는 25일까지 온라인 설문을 통해 고객 패널인 'KB 스타 메신저'를 선정한다고 23ㅇ릴 밝혔다.

올해 들어 세 번째로 진행되는 이번 패널 선정에서는 사전 온라인 설문에 응답해 적극적으로 의견을 개진하고 고객 패널 참여의사를 밝힌 고객 중 총 40명을 뽑을 계획이다. 사전 온라인 설문은 최근 KB증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) 등 비대면 채널을 통해 연금 계좌를 개설했거나 KB증권 고객 서비스인 '프라임 클럽'에 가입한(7월31일 기준) 고객 중 일부를 대상으로 모바일(LMS)URL을 발송해 진행한다.

선정된 고객 패널은 ▲연금 비대면 채널(MTS) 개선 ▲프라임 클럽 서비스 콘텐츠 체험 및 평가/제안 등을 비대면으로 수행하게 된다.

박정림 KB증권 사장은 "코로나 19 등으로 인해 급증하고 있는 비대면 계좌 중 연금 계좌에 대한 고객의견을 반영해 연금상품 가입 및 변경 등의 편의성을 개선하는 한편 프라임 클럽 서비스에 대한 평가 및 제안을 받아 금융소비자 만족도 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr