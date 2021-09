[아시아경제 문혜원 기자] 치킨플러스는 최대 5000원의 할인을 제공하는 대대적인 신메뉴 할인 행사를 실시한다고 23일 밝혔다.

배달의민족과 요기요 앱을 통해 주문 시 최근 출시한 ‘치플백립’과 ‘로제닭볶이’, ‘치플윙봉’, ‘호로록닭볶이’를 최대 5000원 할인된 가격으로 맛볼 수 있다. 행사는 다음 달 31일까지 진행된다.

가장 인기있는 메뉴인 치플백립은 업계 최초로 닭의 등갈비를 활용한 메뉴다.

닭 등쪽 뼈 부위에 붙어있는 갈빗살인 등갈비는 1.3㎏ 이상의 크기인 닭에서 2.5%밖에 나오지 않는 특수부위다. 담백한 육즙에 쫄깃하고 뜯는 식감이 좋아 치맥하는 사람들 사이에 더욱 인기다. 최근 인기 먹방 유튜버 쯔양이 112조각 즐기기에 도전해 눈길을 끈 바 있다.

