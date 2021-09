[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 내달까지 본격적인 가을 등산철을 맞아 등산객의 안전과 산불 예방을 위해 제석산 일원에서 ‘등산목 안전지킴이’를 운영한다.

'등산목 안전지킴이'는 산악 안전사고를 사전에 방지하고, 사고 발생 시 신속한 인명구조 및 응급처치 등으로 등산객의 안전을 확보하여 피해를 최소화하고자 주말과 공휴일에 소방공무원 및 의용소방대원이 배치 운영한다.

주요 내용은 ▲간이구조구급함 정비 ▲등산로 주변 순찰 ▲안전산행 지도 ▲산불 예방 홍보 ▲안전시설물, 산악위치표지판 점검 등이다.

남부소방서 119재난대응단장(고중현)은 산행 시에는 등산 안전수칙을 준수하고 사고 발생 시에는 침착하게 행동해 산악위치를 확인하고 신속히 119에 신고토록 당부했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr