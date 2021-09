'더샵 하남에디피스' 24일 견본주택 개관…다음달 청약

포스코건설은 경기도 하남시 덕풍동 285-31 일대 하남C재개발구역에 짓는 ‘더샵 하남에디피스’의 견본주택을 24일 열고 청약일정을 시작한다고 23일 밝혔다.

‘더샵 하남에디피스’는 지하 2층~지상 25층, 10개동, 총 980가구 규모다. 조합원 물량을 제외한 596가구를 일반분양한다. 일반분양분은 주택형(전용면적)별로 △39㎡ 7가구 △50㎡ 8가구 △59㎡ 402가구 △74㎡ 101가구 △84㎡ 78가구다.

단지는 지하철 5호선 하남시청역이 바로 앞에 위치한 초역세권이다. 하남시청역에는 오는 2028년 3호선 연장선도 연결될 예정이다. 단지 북쪽으로는 풍산지구와 3만8000여 가구 규모의 미사강변도시가 위치해 있다. 남쪽에는 3기신도시인 교산신도시가 조성될 예정이다.

스타필드하남, 홈플러스, 이마트, 코스트코, 덕풍전통시장 등 편의시설이 가깝고 신장초, 남한중, 신장고 등을 걸어서 통학할 수 있다.

포스코건설은 조명, 난방, 가스, 환기를 자동 제어할 수 있는 스마트 기술 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’을 단지에 적용한다. 승강기 내부에는 살균조명을 설치해 미세한 바이러스와 세균을 제거한다.

다음달 5일 특별공급을 시작으로 6일 해당지역 1순위, 7일 기타지역 1순위 청약을 받는다. 견본주택은 서울 강남구 언주로 832에 위치한 더샵갤러리에 마련됐다.

