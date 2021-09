글로벌 백신 원부자재 기업, 코로나19 이후 국내 첫 생산시설 투자

한미 백신 협력 협약 체결식…백신 안정정 공급망 구축 및 글로벌 백신 허브 도약 기대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 글로벌 백신 원부자재 생산 기업이 코로나19 이후 처음으로 한국에 생산시설 투자를 신고했다. 이를 통해 백신 원부재자의 안정적 공급망을 구축하고 우리나라가 글로벌 백신 허브로 도약하는 데 기여할 것으로 예상된다.

22일 정부에 따르면 국제연합(UN) 총회가 개최중인 미국 뉴욕에서 21일(현지시간) '한미 백신 협력 협약 체결식'과 '한미 글로벌 백신 비즈니스 라운드테이블'이 개최, 이 같은 성과를 도출했다. 이는 한미 양국 백신 기업 및 연구기관 간 협력방안을 구체화하고, 민간 부분 연대와 협력을 통한 글로벌 보건 위기 극복 방안을 모색하기 위한 자리다.

글로벌 생명과학 기업인 싸이티바는 이번 한미 백신 협력 협약 체결식에서 한국 내 고부가 세포배양액 등의 생산시설 설립 투자를 내용으로 하는 투자신고서를 제출했다. 한국과 미국의 17개 백신 관련 기업과 연구기관 대표들이 참석해 원부자재 공급, 백신 공동개발, 위탁생산, 감염병 대응 연구협력에 관한 4건의 기업간 양해각서(MOU), 4건의 연구기관 간 MOU도 체결됐다.

이후 열린 한미 글로벌 백신 비즈니스 라운드테이블에서는 한미 양국 12개 백신 기업 대표들이 모여 기술협력을 통한 백신 생산 확대방안, 백신 원부자재의 안정적인 공급방안, 코로나19 백신 및 차세대 백신 개발을 위한 백신 개발 협력방안 등에 대한 다양한 의견을 나눴다.

이 자리에는 권덕철 보건복지부 장관, 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장, 권순만 한국보건산업진흥원장, 김상묵 KOTRA 혁신성장본부장이 참석했다. 리챠드 해쳇 감염병혁신연합(CEPI) 대표도 기조연설을 위해 영상으로 참여했다.

권덕철 보건복지부 장관은 한국의 '글로벌 백신 허브 구축' 노력, 5년간 2조2000억원 규모의 투자 계획을 설명했다. 그는 "글로벌 감염병 위기 극복을 위해 정부와 민간 모든 분야에서 한·미 간 백신 협력을 공고화해야 한다"며 "세계적 수준의 의약품 생산능력을 가진 대한민국 기업과 세계 최고의 백신 개발 기술을 보유한 미국 기업 간 협력은 팬데믹 시대 위기 극복을 위해 연대·협력한 훌륭한 사례가 될 것"이라고 말했다.

여한구 산업부 통상교섭본부장은 백신분야 연구개발(R&D) 지원, 인력 양성, 생산 인프라 개선 및 외국인 투자유치를 위한 세제·재정 등 인센티브 확대, 우리나라의 자유무역협정(FTA) 네트워크를 활용한 한미 백신 기업 제3국 공동 진출 지원 계획 등을 밝혔다.

