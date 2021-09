[종합] '무면허 운전·경찰폭행' 혐의 장제원 아들 "죗값 달게 받겠다"

SNS에 사과글 남겨

[아시아경제 임주형 기자] 장제원 국민의힘 의원의 아들인 래퍼 장용준(21·예명 노엘) 씨가 음주 측정을 요구한 경찰관을 폭행한 혐의로 입건된 일에 대해 사과를 전하며 고개를 숙였다.

장 씨는 19일 오후 자신의 인스타그램 계정에 올린 글에서 "뭐라고 드릴 말씀이 없다"라며 "제가 받아야 하는 죗값은 모두 달게 받고, 조금 더 성숙한 사회 구성원이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "모든 팬 여러분들로부터 시작해 저로 인해 피해를 입으신 많은 분께도 정말 죄송하다"고 덧붙였다.

이날 복수 매체 보도를 종합하면, 장 씨는 전날(18일) 오후 10시30분께 서울 서초구 반포동에서 벤츠 차량을 몰다 다른 차량과 접촉 사고를 냈다. 장 씨가 접촉 사고를 낸 차주는 크게 다치지는 않은 것으로 알려졌다.

이로 인해 현장에 출동한 경찰관은 장 씨의 음주를 의심, 음주 측정과 신원 확인을 요구했다. 그러나 장 씨는 경찰의 요구에 불응하며 경찰관의 머리를 들이받은 것으로 전해졌다.

경찰은 현장에서 장 씨를 음주 측정 불응 혐의 등으로 체포한 뒤, 간단한 조사를 마치고 집으로 돌려보냈다.

장 씨가 음주운전 혐의로 입건된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 그는 지난 2019년 9월에도 음주운전, 운전자 바꿔치기 등 혐의로 재판에 넘겨진 바 있다. 지난해 6월 1심 재판에서 장 씨는 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

그런가 하면 지난 10일에는 '코로나19 상생 국민지원금(국민지원금)' 수령 대상자를 비하하는 듯한 발언을 내뱉어 물의를 빚기도 했다.

당시 그는 자신의 신곡에 혹평을 남긴 누리꾼들의 댓글을 캡처해 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 게재한 뒤 "재난지원금 받으면 좋아서 공중제비 도는 XX들이 인터넷에서는 XX 센 척하고 있네"라고 비난을 퍼부었다.

한편 장 씨는 지난 2017년 Mnet 예능 프로그램 '고등래퍼'에 출연, '노엘'이라는 예명을 쓰는 래퍼로 활약하며 대중에 이름을 알렸다. 또 장 의원의 아들인 사실이 알려지면서 주목을 받기도 했다.

그러나 방송 당시 장 씨는 성매매 시도를 한 것으로 추정되는 SNS 게시물이 알려지면서 논란이 일었고, 결국 방송 1회 만에 하차했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr