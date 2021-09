서울 742명 코로나19 신규 확진...토요일 기준 최다

[아시아경제 박지환 기자] 18일 서울 지역의 코로나19 신규 확진자 수가 742명으로 최종 집계됐다고 중앙방역대책본부(방대본)가 19일 밝혔다. 서울 기준 토요일 집계로는 역대 최다 기록이다.

확진자 중 국내 감염은 732명, 해외 유입은 10명이다. 이날 신규 확진자 수는 하루 전(17일) 703명보다 39명 많고, 일주일 전(11일) 658명보다는 84명이 증가했다.

서울의 하루 확진자 수는 이달 들어 7∼11일 닷새 연속 600명대 후반을 기록했다. 14일 808명으로 급증해 역대 최다 기록을 새로 썼다. 이후 15일 719명, 16일 746명, 17일 703명, 18일 742명으로 나흘 연속 700명대를 나타냈다.

서울의 확진자 누계는 9만1273명이다. 현재 1만711명이 격리 치료 중이며 7만9945명은 완치 판정을 받아 격리에서 해제됐다. 사망자는 최근 24시간 동안 1명이 늘어 617명으로 집계됐다.

