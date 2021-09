이재명 "대장동 사업은 국민의힘 게이트… 1원도 안 받았다"

[아시아경제 이춘희 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명 경기도지사가 최근 자신과 관련해 불거진 경기 성남시 대장동 개발사업 논란에 대해 "이 사건은 국민의힘 게이트"라고 주장하고 나섰다.

이 지사는 18일 오후 광주 남구 미혼모시설 방문 후 취재진과 만나 "토건 비리 세력과 국민의힘 사이의 부정한 유착이 땅 속에 은폐돼 있다가 다시 새로운 얼굴로 나타나게 된 것"이라며 이 같이 주장했다.

그는 "이명박 전 대통령이 '한국토지주택공사(LH)는 민간과 경쟁할 수 있는 사업을 하지 말라'고 발언한 뒤 기묘하게 그 시점에 특정 사업자들이 수백억원의 자금을 조달해 대장동 일대 토지를 다 사놓은 상태였다"며 "이후 국민의힘 국토교통위원회 소속 신영수 국회의원이 LH에 강요하다시피 해 사업을 포기하게 된 것"이라고 설명했다.

이 지시는 이어 오히려 이에 대해 자신은 이를 계기로 해당 사업에 대한 의혹을 가졌다고도 전했다. 그는 "그때 저는 틀림없이 부정한 유착이 있을 것으로 생각하고 수없이 사회관계망서비스(SNS)에 올리거나 인터뷰를 하기도 했다"며 "이후 신 의원의 친동생이 보좌관으로 일하면서 수억원대 뇌물을 받고 로비했다는 게 밝혀지기도 했다"고 덧붙였다.

특히 "신 의원의 친동생 등 관련자 9명이 구속되고 11명이 기소됐다"며 "새누리당, 이명박 대통령과 유착한 세력들이 공중 분해됐다고 생각했다"고 설명했다. 이후 성남시에 이익을 보장하는 방식으로 새로운 사업자를 공모했다는 게 이 지사의 주장이다.

이를 통해 하나은행 컨소시엄이 선정된 데에 대해서는 "사업자 중 가장 안정적인 이익을 주는 컨소시엄으로 선정했다"며 "그 안에 어떤 투자자들이 있는지는 알 수도 없고 알려주지도 않았고, 알 필요도 없는 일이었다"고 했다.

이 지사는 "최근 보도에서 주주들의 절반이 과거 정부를 상대로 로비하고, 신 의원 동생을 통해 로비했던 그 집단이었다"며 "지금 보니 원유철 (전) 의원과 곽상도 의원 등 국민의힘 세력들과 연관이 있다는 것 아니겠냐"고 성토했다. 그는 이어 "토건비리 세력과 국민의힘 정치부패 세력의 합작 커넥션이 뿌리는 그대로 있다가 새로운 모양으로 얼굴을 바꿔 사업자로 나타난 것"이라고 비판했다.

이 지사는 "단언하지만 저는 1원도 받은 일이 없다"며 "뿐만 아니라 담당 직원들과 도시공사, 관련 공무원한테도 이건 반드시 나중에 특수부 수사를 받게 될 사안이니 일체 의심 받지 않도록 행동해야 하고, 심사 과정에서도 철저하게 공정하게 해야 된다고 누차 지시했던 사안"이라고 덧붙였다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr