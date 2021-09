‘굴뚝 먼지’ 검사? 울산이 엄지척! … 울산보건환경연구원, 대기 숙련도 시험평가 전항목 ‘적합’

국립환경과학원 8개 항목 매년 평가, 시험·검사 ‘우수기관’ 판정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산보건환경연구원이 대기분야 굴뚝 먼지 시료 채취에 대해 실시한 ‘2021년 대기분야 숙련도 시험 평가’에서 모든 항목에서 ‘적합’ 판정을 받았다.

연구원이 국내 시험·검사 ‘우수기관’으로 인정받았다고 설명했다.

평가는 국립환경과학원 주관으로 측정분석기관의 시험검사 능력 향상과 검사 결과에 대한 정확성·신뢰성 확보를 위해 실시됐다.

전국의 유역(지방)환경청, 시·도 보건환경연구원, 환경관리공단, 민간 측정대행업체 등 환경오염물질 측정분석 기관을 대상으로 매년 실시하는 평가이다.

대기분야 굴뚝 먼지 시료채취의 평가는 준비/안전점검, 채취장치점검, 누출확인시험, 시료채취과정, 시료채취숙련도, 결과산정, 시간초과, 정도검사 및 교정검사 등 8개 항목이다.

연구원 관계자는 “매년 국립환경과학원에서 실시하는 평가에서 검사능력을 인정받아 우수 법정검사기관으로 위상을 더욱 높이고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr